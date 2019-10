Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, anunciou hoje no Luxemburgo um acordo entre os ministros das Finanças sobre "todos os elementos críticos da governação e financiamento" do novo instrumento orçamental para a convergência e competitividade da zona euro.

"Há apenas dois anos, uma capacidade orçamental para a zona euro era um projeto puramente académico. Esta noite, depois de 11 horas de negociações, tornámo-lo realidade, na forma do instrumento orçamental para a zona euro, o chamado BICC (sigla em inglês de 'budgetary instrument for convergence and competitiveness'). Em dezembro de 2018, lançámos o BICC; ontem à noite, o BICC finalmente aterrou", declarou.

Centeno falava numa conferência de imprensa após uma reunião de ministros das Finanças da área do euro, iniciada na quarta-feira à tarde e concluída já na madrugada de hoje, no Luxemburgo.