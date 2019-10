Euro2020

O médio do Everton André Gomes foi na quarta-feira convocado para a seleção portuguesa, para substituir William Carvalho, para os jogos com Luxemburgo e Ucrânia, de qualificação para o Euro2020, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na quarta-feira, o médio do Bétis integrou o treino orientado pelo selecionador Fernando Santos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, aparentemente sem limitações, depois de se ter apresentado, na segunda-feira, com queixas musculares, que já o tinham afastado do empate 1-1 da equipa sevilhana com o Eibar, na sexta-feira.

"Depois do treino [de quarta-feira], William Carvalho apresentou queixas numa zona distinta. Os exames a que foi submetido durante a tarde revelaram indisponibilidade para os jogos com Luxemburgo e Ucrânia, pelo que foi tomada, já na noite desta quarta-feira, a decisão de dispensar o jogador", lê-se na nota publicada hoje no sítio da FPF.