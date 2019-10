Actualidade

Investigadores de Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) alertaram hoje contra os perigos do percevejo asiático, "inseto problemático" que, "com certeza", vai incluir Portugal na "já longa lista de países invadidos".

Numa altura em que se discute intensamente o combate à vespa asiática (vespa velutina), "existe outro inseto muito problemático, o percevejo asiático (Halyomorpha halys), que, com certeza, incluirá Portugal na já longa lista de países invadidos em todo o mundo", alerta um grupo de cientistas da FCTUC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Para sensibilizar a população em geral, e "os produtores agrícolas em particular", a equipa de investigadores do FLOWer Lab (Centre for Functional Ecology) da FCTUC está a desenvolver "uma campanha de sensibilização sobre a problemática desta praga", refere a FCTUC.