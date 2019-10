Actualidade

Um homem morreu hoje na sequência do despiste do motociclo que conduzia, na zona de Vilarinhos, no concelho de São Brás de Alportel, distrito de Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu pelas 08:30, na Estrada Nacional 270, naquele concelho do Algarve, e provocou a morte de um homem de 54 anos, condutor do veículo de duas rodas.

Segundo a fonte, as causas do despiste da moto são desconhecidas e estão a ser apuradas pela Guarda Nacional Republicana (GNR).