Euro2020

O defesa Mário Rui voltou hoje a trabalhar com limitações, num treino da seleção portuguesa de futebol em que ainda não esteve presente André Gomes, jogador que foi chamado de madrugada para render o lesionado William Carvalho.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, na última sessão antes do embate de sexta-feira com o Luxemburgo, de qualificação para o Euro2020, Mário Rui continuou à parte do grupo e esteve sempre na companhia do fisioterapeuta António Gaspar, nos primeiros 15 minutos.

O lateral esquerdo, que já chegou lesionado do Nápoles, deverá mesmo falhar o jogo do Grupo B, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.