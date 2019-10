Actualidade

O Banco Mundial alertou hoje que a elevada dívida pública nos países da África subsaariana, que deverá rondar os 55% do PIB neste e no próximo ano, pode fazer abrandar ainda mais o crescimento económico.

"A vulnerabilidade da região à elevada dívida pública continua alta", escrevem os analistas do Banco Mundial no relatório deste semestre sobre a economia africana, no qual apontam que "os riscos para as previsões continuam marcados pela possibilidade de um crescimento mundial mais baixo que o esperado, quedas mais abruptas nos preços das matérias primas e fraca implementação das reformas políticas".

No documento, divulgado em Washington, prevê-se que a média do rácio da dívida pública dos países da África subsaariana estabilize este ano nos 55%, depois de ano passado ter registo uma média de 54% e de em 2020 dever cifrar-se nos 53%.