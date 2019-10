Actualidade

O Banco Mundial reviu hoje em baixa a previsão de crescimento para a economia de Angola, antecipando agora uma expansão de 0,7% este ano, 0,3 pontos percentuais abaixo da estimativa feita em abril.

"Em Angola, prevê-se um crescimento de 0,7%, o que é 0,3 pontos percentuais mais baixo do que a previsão de abril, e 2,2% em 2020 e 2,7% em 2021", lê-se no relatório 'Africa's Pulse', a atualização económica semestral do Banco Mundial para a região.

Sobre Angola, os analistas desta instituição financeira multilateral dizem que "o crescimento deve continuar moderado em 2019, já que a expansão modesta do setor não petrolífero, apoiada pelas reformas para melhorar o ambiente de negócios, é compensada pelo contínuo desempenho abaixo do potencial do setor petrolífero, devido aos poços em envelhecimento".