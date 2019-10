Actualidade

O economista guineense Carlos Lopes defendeu hoje, em Lisboa, que a dependência das matérias-primas impede a transformação de África, incluindo de países como Angola, Moçambique ou Cabo Verde, com economias fortemente dependentes de petróleo, gás e turismo.

"África não pode fazer uma transformação sem sair da dependência das matérias-primas e essa dependência, infelizmente, está a impedir também a industrialização" do continente, disse Carlos Lopes.

O representante da União Africana para as negociações com a União Europeia falava hoje, aos jornalistas, em Lisboa, no âmbito de uma conferência sobre os desafios da agenda para África, promovida pelo Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas.