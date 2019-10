Actualidade

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) estima que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1,9% este ano, apontando, assim, para uma desaceleração face aos 2,4% de crescimento observados em 2018.

Na segunda edição do relatório "Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2019-2023", hoje divulgado, o CFP sustenta que o crescimento da economia esperado para 2019 traduz "a manutenção da desaceleração que se vem a verificar desde a segunda metade de 2017".

"A redução [face ao crescimento registado em 2018] esperada para 2019 reflete, por um lado, o abrandamento do crescimento das exportações devido a um quadro internacional e procura externa menos favoráveis e, por outro lado, a moderação da procura interna, em particular do consumo privado", sustenta o relatório.