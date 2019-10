Actualidade

O Governo distingue na sexta-feira, com a medalha da Defesa Nacional, 14 personalidades militares e civis, incluindo cinco deputados do PSD, PS, PCP e CDS, quatro dos quais deixam a Assembleia da República nesta legislatura.

Com a medalha de Defesa Nacional, o ministro João Gomes Cravinho pretende, segundo um comunicado do executivo, distinguir personalidades que "contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional".

Estão neste lote os deputados Marco António Costa (PSD), Júlio Miranda Calha, João Soares (PS) e João Rebelo (CDS), que, por vários motivos, não foram reeleitos para o próximo parlamento, além de António Filipe, do PCP, que durante anos também pertenceu à comissão parlamentar da Defesa Nacional, além de Basílio Horta, presidente da câmara de Sintra.