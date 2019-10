Brexit

Os primeiros-ministros britânico e irlandês, Boris Johnson e Leo Varadkar, consideram hoje que existe um "caminho para um possível acordo" para o 'Brexit' num depoimento conjunto após uma reunião em Birkenhead, perto de Liverpool.

Após um encontro no qual tiveram um "diálogo detalhado e construtivo", os dois chefes de Governo concluíram que negociar um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

"Concordaram que conseguem ver um caminho para um possível acordo. A discussão concentrou nos desafios dos [controlos] aduaneiros e consentimento [político]. Também discutiram o potencial para fortalecer as relações bilaterais, inclusive na Irlanda do Norte", lê-se no curto comunicado, emitido pelo gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.