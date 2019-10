Actualidade

O Ministério Público (MP) acusou um pastor dos crimes de homicídio de uma mulher, com quem mantinha uma relação sexual, e de ameaça agravada em relação a um outro homem, por ciúmes, em Torres Vedras.

Segundo a acusação, a que a agência Lusa teve hoje acesso, o arguido e a vítima, morta em 06 de abril deste ano, conheceram-se há dois anos numa 'casa de alterne' e, desde aí, mantinham "uma relação de natureza sexual com contactos diários", pernoitando ele em casa dela ou vice-versa.

No bar de alterne onde a vítima trabalhava, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, o arguido veio, na mesma noite, a saber que a vítima "mantinha uma relação muito próxima" com outro homem.