Actualidade

A poesia de João Pedro Mésseder e as ilustrações de Ana Biscaia voltam a juntar-se, agora no livro "Poucas letras tanto mar", editado pela Xerefé, que vai ser lançado no final do mês.

Depois de colaborações passadas, os dois artistas voltam a juntar-se para um livro para o público infantojuvenil sobre o mar e as memórias que têm dele, com apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, que vai distribuí-lo junto de todos os alunos do 2.º ciclo daquele concelho do distrito de Coimbra.

O livro, composto por dezenas de poemas - uns ao estilo do haiku (forma curta de poesia japonesa), outros com esquemas próximos da poesia tradicional, que podem ser musicados e cantados -, foi sendo escrito ao longo do tempo por João Pedro Mésseder e ficou concluído em 2017, contou à agência Lusa o escritor.