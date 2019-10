Actualidade

O antigo secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais da Madeira Manuel António Correia vai ser julgado por prevaricação e abuso de poder, crimes cometidos em 2005 e 2006, por vender licenças de pesca a embarcações japonesas e chinesas.

Sem mencionar o nome do antigo governante, responsável à data pelo setor das pescas, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) diz numa nota publicada hoje na sua página da internet que, "por considerar haver forte probabilidade de condenação em julgamento", o juiz de instrução criminal do Funchal pronunciou (decidiu levar a julgamento) na quarta-feira o arguido, "confirmando todos os factos descritos" na acusação do Ministério Público (MP).

Contactado pela agência Lusa, Manuel António Correia refutou a acusação do MP e o despacho de pronúncia.