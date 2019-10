Actualidade

A sexta edição do Fórum do Futuro, no Porto, vai estar subordinada ao tema "Travessias", contando com as participações de figuras como a escritora Chimamanda Ngozi Adichie, o ator e ativista Danny Glover e a cientista Vandana Shiva.

A programação apresentada hoje parte da "efeméride dos 500 anos da primeira viagem de circum-navegação por Fernão de Magalhães e, adotando simbolicamente como título 'Crossings/Travessias', repensa este acontecimento e os seus múltiplos efeitos de uma forma alargada, a nível histórico, político e cultural".

Logo no primeiro dia, 03 de novembro, o grande auditório do Rivoli recebe a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, cujo livro "Meio sol amarelo" foi recentemente considerado pelo Guardian como o 10.º melhor do século XXI, para uma conversa com a jornalista Joana Gorjão Henriques.