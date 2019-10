Futsal

O Benfica assegurou hoje a qualificação para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer por 7-0 o Araz, em jogo da segunda jornada do grupo 2 da Ronda Principal, em Halle, na Bélgica.

Depois de na véspera terem empatado 1-1 com os ucranianos do Kherson, os campeões nacionais chegaram ao intervalo a vencer os azeris por 3-0, com golos de André Coelho e Fits, e um autogolo de Ismayilov.

No segundo tempo, Chaguinha, por duas vezes, Tiago Brito e Fits, que também 'bisou', deram expressão ao triunfo dos 'encarnados', que lideram provisoriamente o grupo, com quatro pontos, mais um do que o anfitrião Halle-Gooik, que hoje defronta o Kherson, que soma um.