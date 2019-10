Actualidade

O Cova Piedade confirmou hoje que a receção ao Benfica, na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, terá lugar no seu estádio, tendo garantido a instalação de iluminação provisória de forma a viabilizar a transmissão televisiva.

O encontro terá lugar no dia 18 de outubro, uma sexta-feira, pelas 20:30, depois de uma reunião entre clube, SAD e Câmara Municipal de Almada (CMA) ter desbloqueado a instalação de torres de iluminação provisórias no Estádio Municipal José Martins Vieira, que permitirão contornar o único obstáculo apontado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Contactados pela agência Lusa, tanto o presidente do clube, Paulo Veiga, como o diretor desportivo da SAD, Edgar Rodrigues, enalteceram o "esforço" da autarquia presidida por Inês de Medeiros (PS), que "foi inexcedível" no sentido de permitir a realização da partida no concelho.