Fake News

O Parlamento Europeu exortou hoje a Comissão e o Conselho a estabelecerem uma estratégia "rápida e enérgica" para combater as campanhas de desinformação conduzidas pela Rússia, que este ano duplicaram face ao ano passado.

A posição dos eurodeputados é expressa numa resolução (não vinculativa) hoje adotada durante a mini-sessão plenária em Bruxelas sobre a interferência eleitoral estrangeira e a desinformação nos processos democráticos nacionais e europeus, na sequência de um debate realizado já em setembro, apelando a medidas para combater estes fenómenos.

No texto, aprovado com 469 votos a favor, 143 contra e 47 abstenções, a assembleia defende "a criação de quadro jurídico para combater as ameaças híbridas, incluindo os ciberataques e a desinformação, para que esteja apta a reagir de forma enérgica a este problema", cuja escala está a aumentar, adverte.