Actualidade

O primeiro-ministro português, António Costa, saudou hoje o otimismo do Conselho de Finanças Públicas (CFP) e do governador do Banco de Portugal, mas assegurou que o Governo mantém as previsões do plano de estabilidade.

"Bom, eu sabia que havia de haver um dia em que o Conselho de Finanças Públicas havia de ser mais otimista que o Governo", disse o primeiro-ministro à imprensa após um encontro em Lisboa com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

António Costa respondia a uma pergunta sobre as previsões hoje avançadas pelo CFP - que apontam para que já este ano Portugal deixe de ter défice para atingir um excedente orçamental de 0,1% e para um crescimento de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB).