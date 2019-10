Euro2020

A Bélgica tornou-se hoje a primeira seleção a garantir um lugar na fase final do Europeu de futebol de 2020, ao golear em casa São Marino por 9-0, em encontro do Grupo I de qualificação.

Romelu Lukaku (28 e 41 minutos), que atingiu e ultrapassou a meia centena de golos pelos belgas, Nacer Chadli (31), Cristian Brolli (35, na própria baliza), Toby Alderweireld (43), Youri Tielemans (45+1), Christian Benteke (79), Yari Verschaeren (84, de penálti) e Timothy Castagne (90) selaram o triunfo dos belgas.

Os comandados do espanhol Roberto Martínez somaram o sétimo triunfo em sete jogos, para um total de 21 pontos, contra 18 da Rússia, 10 do Cazaquistão, sete do Chipre, seis da Escócia e nenhum de São Marino, com três rondas por disputar.