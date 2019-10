Actualidade

A 33.ª edição da Feira Internacional do Livro de Guadalajara (FIL) contará com mais de 800 escritores, de 33 países, entre as quais o prémio Nobel peruano Mário Vargas Llosa e o mestre da novela gráfica Frank Miller.

Na apresentação do programa deste ano, realizada hoje na cidade mexicana, o presidente do evento, Raúl Padilla, destacou a presença da Índia como país convidado, num evento que receberá mais de 20.000 profissionais do livro e que decorre de 30 de novembro a 08 de dezembro na capital do país.

"Esta FIL Guadalajara 2019 terá a enorme presença da Índia como convidado de honra e a presença de 2.350 editores, de 47 países, 800 escritores de 37 países e representantes de 13 idiomas diferentes, que se reunirão com leitores em 27 palcos", disse Padilla.