Actualidade

O antigo presidente do Sporting Sousa Cintra criticou hoje a gestão e atitudes do atual líder 'leonino', Frederico Varandas, considerando que este "não tem jeito" para o cargo.

"Varandas já mostrou que não tem jeito para isto. Ele faz o que quer, não dá satisfações. Não deu nem uma palavra de agradecimento à comissão de gestão (pelo seu trabalho). É lamentável. E toma decisões...", desabafou, após abandonar a assembleia-geral (AG) dos 'leões', queixando-se de não ter conseguido falar.

Sousa Cintra disse que se inscreveu para intervir na AG, contudo, o "ruído" fez com que não o deixassem falar, quando pretendia dizer "cara a cara" a Varandas o que pensa da sua gestão e do "chorrilho de disparates" que entende serem as suas intervenções públicas.