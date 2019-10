Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse na quinta-feira que o país entrará na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) dentro de "um ano e pouco", argumentando que a seleção é feita "a conta-gotas".

"Não é chegar e entrar. A seleção [de entrada na OCDE] é feita a conta-gotas. Continuamos firmes e fortes, daqui um ano, um ano e pouco estaremos dentro, se Deus quiser. (...) A verdade é uma só: a Argentina e Roménia estavam na frente. Não queremos torcer para que ninguém fique para trás. Foi escolhido um país da América do Sul e outro da Europa", disse Bolsonaro, num vídeo transmitido em direto na rede social Facebook.

As declarações do chefe de Estado surgem horas depois da agência de notícias Bloomberg ter avançado que o Governo norte-americano, liderado por Donald Trump, decidiu não apoiar a candidatura do Brasil para aderir à OCDE.