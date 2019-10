ModaLisboa

Os finalistas do concurso Sangue Novo, dedicado a novos talentos e valores emergentes, da ModaLisboa são anunciados hoje, no âmbito da 53.ª edição da iniciativa, que decorre até domingo na zona do Campo de Santa Clara.

Ao Sangue Novo, que há um ano passou a ser anual, concorrem: André Santos, Beatriz Julião, Cêlá, Feliciano, Ferencz Borbala (Roménia), Filipe Cerejo, Flávia Brito (Brasil), Francisco Pereira, Inês Manuel Baptista e Louis Appelmans (Bélgica).

Os dez concorrentes, escolhidos entre 82 candidaturas (59 portuguesas e 23 internacionais), apresentam as suas propostas num desfile coletivo, às 18:00, nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento.