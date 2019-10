Mau tempo/Leslie

A tempestade Leslie em Portugal, há um ano, que atingiu grande parte da região Centro, sobretudo o distrito de Coimbra, provocou 27 feridos ligeiros, 61 desalojados e prejuízos de cerca de 120 milhões de euros.

A passagem do furação Leslie, que chegou a Portugal como tempestade tropical, na noite de 13 para 14 de outubro de 2018, afetou, com diferentes graus de gravidade, muitas centenas de habitações, provocando 57 desalojados no distrito de Coimbra, três no de Viseu e um no de Leiria - correspondentes aos territórios mais atingidos e dos quais também faz parte o de Aveiro.

O vento, com uma rajada de 176 quilómetros por hora, o valor mais elevado observado em Portugal (na zona da Figueira da Foz), foi o fenómeno que causou maior número de ocorrências, de acordo com a Proteção Civil, que contabilizou um total de quase dois milhares e meio de ocorrências (perto de metade das quais relacionadas com queda de árvores e cerca de um quinto com queda de estruturas), mobilizando cerca de oito mil operacionais, apoiados por mais de dois mil meios terrestres.