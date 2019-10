Mau tempo/Leslie

A reabilitação de infraestruturas e equipamentos municipais de Cantanhede danificados pela tempestade Leslie há um ano está praticamente concluída, disse à agência Lusa a presidente da Câmara da cidade, Helena Teodósio.

De acordo com as estimativas da Câmara de Cantanhede, a passagem do furacão Leslie por Portugal (onde chegou como tempestade tropical em 13 de outubro de 2018), provocou mais de 4,9 milhões de euros de prejuízos neste concelho do distrito de Coimbra.

Daquele montante, perto de 800 mil euros relacionam-se com danos em "edifícios e outro património municipal" e em "infraestruturas e equipamentos públicos de outras entidades", num total de 68 situações.