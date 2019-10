Mau tempo/Leslie

O presidente da Câmara de Soure, Mário Jorge Nunes, lamentou hoje a lentidão do Estado na definição e atribuição de apoios para resolver os problemas provocadas há um ano pela tempestade Leslie.

"Quem está a falhar é o Estado, que prometeu linhas de apoio" às autarquias e a outras entidades para a reposição e reabilitação de infraestruturas e equipamentos das áreas afetados pela passagem do furacão Leslie por Portugal - e onde chegou como tempestade tropical em 13 de outubro de 2018 --, "mas até hoje não veio nada", criticou o presidente do município de Soure, no distrito de Coimbra.

"Faltam decisões concretas", afirmou o autarca socialista, referindo designadamente que a Câmara de Soure submeteu uma candidatura de cerca de 500 mil euros ao Fundo de Emergência Municipal, para fazer face a prejuízos em património municipal, como a antiga cadeia da vila (onde estão instalados serviços como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens), mas ainda aguarda resposta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.