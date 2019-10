Mau tempo/Leslie

Mira ainda não recebeu apoio financeiro do Fundo de Emergência Municipal (FEM) criado pelo Governo para "reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais" atingidos pela tempestade tropical Leslie, em outubro de 2018, foi hoje anunciado.

"Pelo que sabemos, não somos o único município que não recebeu ainda os apoios financeiros previsto pelo FEM no âmbito do Orçamento do Estado para 2018", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, lamentando o atraso nos pagamentos.

A passagem da tempestade tropical Leslie por este concelho do distrito de Coimbra teve um impacto menor do que nos concelhos vizinhos, tendo os prejuízos sido avaliados em pouco mais de 136 mil euros.