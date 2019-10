Actualidade

A Sonae anunciou hoje que pretende investir até 725 milhões de euros no retalho alimentar até 2021, incluindo a abertura de até 60 lojas de proximidade Bom Dia e também de novas lojas Continente.

De acordo com um apresentação feita aos investidores e divulgada hoje na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na internet, nos próximos anos a empresa liderada por Cláudia Azevedo conta conseguir abrir entre 50 a 60 unidades do Continente Bom Dia e outras quatro a oito do Continente Modelo.

No documento, a empresa realça o objetivo de acelerar o programa de expansão de lojas de proximidade do retalho alimentar, posicionadas junto dos aglomerados populacionais, e divulga que esta prioridade representará um investimento entre 260 e 280 milhões de euros.