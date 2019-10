Brexit

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse hoje ter recebido "sinais promissores" do primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, sobre um possível acordo com o Reino Unido para o 'Brexit'.

"Recebi sinais promissores do Taoiseach [primeiro-ministro] irlandês de que um acordo ainda é possível", disse Tusk, salientando que, em Bruxelas, prosseguem as negociações a nível técnico.

"É claro que não há qualquer garantia de sucesso e o tempo está praticamente esgotado, mas até a mais pequena oportunidade tem de ser aproveitada", sublinhou, acrescentando que uma saída do Reino Unido sem acordo nunca será uma escolha da União Europeia.