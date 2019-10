Actualidade

Uma mulher de 44 anos morreu hoje na sequência de agressões com uma arma branca, em Samorinha, em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, tendo o suspeito sido já detido, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

Segundo fonte da GNR, no âmbito da mesma ocorrência há ainda a registar um ferido grave.

"À chegada ao local deparámo-nos com dois feridos em estado grave. Um dos feridos era uma mulher, que acabou por falecer no local. A segunda vítima é um homem, que foi transportado por via terrestre para a Unidade Hospitalar de Vila Real", disse à Lusa o comandante dos bombeiros de Carrazeda de Ansiães, Abílio Félix.