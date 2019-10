Actualidade

O gabinete do primeiro-ministro da Etiópia congratulou-se hoje com a atribuição do prémio Nobel da Paz a Abiy Ahmed Ali e declarou que a nação está orgulhosa.

"Estamos orgulhosos como nação", indica a mensagem de divulgação do galardão na rede social Twitter, onde se apela a "todos os etíopes e amigos da Etiópia para continuarem do lado da paz".

O chefe do governo etíope recebeu o Nobel da Paz 2019 pelo "seu importante trabalho para promover a reconciliação, a solidariedade e a justiça social", informou o Comité Nobel norueguês que atribui o prémio.