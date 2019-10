Actualidade

O Estado investiu este ano mais de 11 milhões de euros em vacinas contra a gripe para serem dadas gratuitamente a grupos de risco no SNS, mais do dobro do que na época gripal passada.

Os números foram hoje revelados pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, recordando que este ano pela primeira vez estarão disponíveis em Portugal vacinas tetravalentes, que funcionam para quatro tipos de vírus da gripe (dois do tipo A e dois do tipo B). Até aqui, as vacinas eram no máximo trivalentes e cobriam três tipos de vírus.

A vacina tetravalente faz aumentar a probabilidade de o conteúdo da vacina coincidir com os vírus que vão circular e há a expectativa de a vacina ser mais efetiva e cobrir mais hipóteses de variação do vírus da gripe em circulação, como explicou Graça Freitas hoje aos jornalistas à margem da reunião de vigilância da gripe que decorreu no Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa.