Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas aplaudiu hoje a atribuição do Nobel da Paz ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, pelo seu papel na reconciliação da Etiópia com a vizinha Eritreia, que disse alimentar a esperança de "estabilidade" na região.

O acordo de paz entre os dois países "abriu novas oportunidades para a segurança e a estabilidade na região e a liderança do presidente Ahmed forneceu um formidável exemplo aos países de África e de outros lugares que procuram superar as resistências do passado e colocar o interesse do povo em primeiro lugar", afirmou o responsável da ONU, António Guterres, em comunicado, a partir de Copenhaga, onde participa num encontro de grandes cidades sobre o clima.

Guterres recordou que se refere frequentemente aos "ventos de esperança que sopram com mais força em África" e o primeiro-ministro etíope é uma das razões para isso.