Actualidade

A Agência Internacional de Energia (AIE) reviu hoje em baixa ligeira a procura mundial de petróleo para 2019 e 2020 e sublinhou que os ataques às instalações sauditas de setembro tiveram menos efeito no mercado do que o esperado.

No relatório mensal sobre a conjuntura petrolífera hoje publicado, a AIE reduz em 65.000 barris diários as anteriores estimativas do consumo para este ano, para 100,3 milhões de barris diários, devido sobretudo a ajustamentos técnicos que têm em conta novos dados sobre os Estados Unidos.

Esta revisão em baixa faz com que o acréscimo anual em 2019, de apenas um milhão de barris por dia, seja o menor desde 2016.