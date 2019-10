Actualidade

O primeiro-ministro de Cabo Verde elegeu a conectividade do país e a resiliência aos choques externos como os principais desafios, na sessão de abertura da Conferência 'Cabo Verde: Os desafios do futuro', organizada pela Agência Lusa.

"Aumentar significativamente a resiliência a choques externos e alterações climáticas, e assegurar boas conectividades são os dois principais desafios do país", disse Ulisses Correia e Silva na sua intervenção, que marcou o final da sessão de abertura da conferência, já depois das intervenções iniciais do presidente da administração da Lusa, Nicolau Santos, e do presidente do Banco Comercial Atlântico, Francisco Machado Costa.

"A nossa política ambiental está orientada para o aumento da resiliência e adaptação a fenómenos associados à disponibilidade de recursos hídricos, segurança energética e processo de diversificação", apontou o governante, elencando depois algumas das reformas em curso no país.