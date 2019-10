Actualidade

Uma ex-colaboradora da irmã do magnata do jogo Stanley Ho, com ligações ao campo pró-democracia de Hong Kong, foi impedida na quinta-feira de entrar em Macau, uma decisão que o advogado classificou hoje de discricionária.

"É uma medida muito discricionária. Nunca vamos saber qual a razão verdadeira, nem conseguimos obrigar a administração a revelar", afirmou à Lusa José Abecasis, que acrescentou existir a possibilidade de "reagir contra" a decisão.

A notícia foi avançada pela Rádio Macau, depois de Donna Yau ter publicado na rede social Facebook uma imagem da notificação de recusa de entrada em Macau, após três horas retida no terminal marítimo. "Porquê eu", questionou no breve texto que acompanha a fotografia do documento oficial.