Actualidade

O ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, defendeu hoje que "África é o parceiro natural da Europa" e que a livre circulação de pessoas, bens e serviços nos países de língua portuguesa é essencial ao desenvolvimento.

"Precisamos de livre circulação de pessoas, bens e serviços, mas principalmente de pessoas, para movimentar o talento. Faço daqui um apelo para que no nosso espaço tenhamos essa livre circulação", disse Olavo Correia na intervenção de abertura do primeiro painel da conferência "Cabo Verde: Desafios do Futuro", organizada pela agência Lusa e que decorre hoje na Praia .

Na intervenção, o governante salientou que "África é o parceiro natural da Europa" e acrescentou que a relação entre os dois continentes tem de ser mutuamente vantajosa e baseada nas relações comerciais, e não na caridade.