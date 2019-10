Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, resolveu manter o projeto de construção do porto do Caio, em Cabinda, a cargo da sociedade CAIOPORTO, do suíço-angolano, Jean-Claude Bastos de Morais, recuando na decisão anteriormente tomada.

Segundo um despacho presidencial datado de 02 de outubro, João Lourenço decidiu extinguir a comissão que tinha criado em maio de 2018 para negociar a cessação do contrato de concessão para a execução deste projeto, atribuído em 2012 à empresa CAIOPORTO, optando assim por manter a sociedade à frente do projeto.

O Presidente da República justifica a decisão com os "resultados do trabalho desenvolvido pela comissão consubstanciados na recuperação da sociedade CAIOPORTO, S.A. pelo Estado angolano" e face à necessidade de assegurar a execução do projeto.