Brexit

A União Europeia e o Reino Unido vão "intensificar as discussões nos próximos dias" em busca de um acordo sobre o 'Brexit', anunciou a Comissão Europeia, no seguimento da reunião "construtiva" de hoje entre os principais negociadores.

Numa declaração divulgada em Bruxelas, o executivo comunitário aponta que "Michel Barnier, o negociador-chefe da Comissão Europeia, teve um encontro construtivo esta manhã com Steve Barclay, o ministro do Reino Unido para a Saída da UE", do qual Barnier já deu conta aos embaixadores da UE a 27.

"A UE e o Reino Unido acordaram intensificar discussões nos próximos dias", lê-se.