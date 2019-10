Actualidade

Os livros portugueses "Não te afastes", "Coisas que acontecem" e "A construção do mundo" estão na lista de 2019 da melhor literatura para crianças e jovens, selecionada pela Biblioteca Internacional da Juventude.

Anualmente, aquela biblioteca, com sede em Munique, escolhe os melhores livros para a infância e juventude publicados em vários países e diversas línguas, e elabora um catálogo de divulgação internacional, intitulado "White Ravens", que é mostrado na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

Na lista deste ano, entre os 200 títulos escolhidos, estão presentes "Não te afastes" (Caminho), romance do escritor David Machado, "Coisas que acontecem" (Bruaá), de Inês Barata Raposo, ilustrado por Susa Monteiro, e "A construção do mundo" (Livros Horizonte), de Fábio Monteiro, com ilustração de Mariana Rio.