Actualidade

O ministro da Defesa Nacional distinguiu hoje 14 personalidades, militares e civis, numa "homenagem simbólica" a quem trabalhou com o Governo de "forma mais próxima" em matérias consideradas como prioritárias nos últimos anos.

"Da sua ação resultou um contexto mais favorável ao cumprimento integral das missões que Portugal acomete às suas Forças Armadas", afirmou João Gomes Cravinho numa cerimónia no Ministério da Defesa Nacional em que as personalidades foram distinguidas com a medalha da Defesa Nacional.

Aos parlamentares da comissão de Defesa, Marco António Costa (PSD), João Soares, Miranda Calha (PS), João Rebelo (CDS) e António Filipe (PCP), Gomes Cravinho agradeceu o contributo para o "saudável diálogo interinstitucional", entre o Governo e a Assembleia da República, que ajudou a aprovar a revisão da Lei de Programação Militar e Lei de Infraestruturas Militares.