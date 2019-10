Actualidade

O SITE-Centro Norte acusou hoje a administração da PSA/Peugeot/Citroën de Mangualde de "perseguir os trabalhadores que fizeram greve" ao transferi-los para o turno fixo noturno, acusações que a administração rejeita.

"A administração anda a falar somente com trabalhadores que fizeram greve. Até à data não temos informação de ter falado com mais algum trabalhador para os tirar do turno rotativo diurno para o turno fixo noturno. Isto é perseguição aos trabalhadores que fizeram greve à bolsa de horas, greve essa que é um direito defendido na Constituição" Portuguesa, acusou Telmo Reis.

À agência Lusa, o delegado do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Norte (SITE-Centro Norte) explicou que "o grande problema nesta mudança é a alteração na vida das pessoas pessoal e social, uma vez que há famílias, que com isto, terão de deixar os filhos menores sozinhos".