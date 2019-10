Actualidade

O presidente da Câmara Municipal do Sabugal, António Robalo, considerou hoje que deve existir "uma estratégia nacional clara" em matéria de energias renováveis, com destaque para a instalação de centrais de biomassa nos territórios do interior.

"É um apelo que eu faço [ao Governo], para haver uma estratégia nacional clara, relativamente a estas matérias", disse hoje o autarca do Sabugal à agência Lusa.

O responsável falava à margem da sessão de inauguração da 4.ª edição da ENERTECH - Feira das Tecnologias para a Energia, que decorre até domingo naquela cidade do distrito da Guarda, localizada próximo da fronteira com Espanha.