Governo

A coordenadora do BE, Catarina Martins, lamentou hoje a decisão do PS de não continuar com o modelo da 'geringonça', considerando que os socialistas estão "a recusar um modelo que deu provas de resistência face a turbulências políticas".

"Ao decidir pôr um ponto final à existência do modelo de acordo político que ficou conhecido como 'geringonça', o Partido Socialista recusa um modelo que deu provas de resistência face a turbulências políticas, que impediu recuos e assegurou um percurso estável de recuperação do país e de respeito pelos direitos e rendimentos", afirmou Catarina Martins na sede do BE, em Lisboa.

A líder bloquista deixou claro que "os acordos da 'geringonça' foram uma garantia de estabilidade na vida das pessoas", lamentando "a decisão do PS de não continuar esse caminho".