Actualidade

Líderes africanos em todo o continente estão a reagir com elogios e votos de encorajamento à atribuição do prémio Nobel da Paz ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed.

Não obstante a disputa em curso entre os dois países da bacia do Nilo sobre questões relacionadas com partilha de água, o Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, felicitou Abiy Ahmed pela distinção.

"É uma nova vitória para o nosso continente negro, que sempre aspira à paz e busca a estabilidade e o desenvolvimento", escreveu o chefe de Estado egípcio, na sua página oficial no Facebook, pouco depois do anúncio da distinção do primeiro-ministro etíope.