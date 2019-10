Actualidade

As associações empresariais de Penela, Miranda do Corvo, Lousã e Vila Nova de Poiares denunciaram hoje a existência de vários constrangimentos ao desenvolvimento local, entre eles a falta de pagamento de apoios aprovados e as acessibilidades.

Numa conferência de imprensa conjunta realizada em Vila Nova de Poiares, o presidente do Núcleo Empresarial de Penela, Alfredo Simões, denunciou que, naquele concelho, foram constituídas empresas ao abrigo do Sistema de Incentivo Empreendedorismo e Emprego (SI2E), que estão a passar dificuldades por falta de pagamento dos apoios.

"Muitos jovens empreendedores criaram a primeira empresa, fizeram as candidaturas, que foram aprovadas, investiram e neste momento têm dívidas, porque fizeram os pedidos de pagamento em janeiro e não receberam nada e agora têm de estar a pedir às famílias e à banca", frisou.