ModaLisboa

Os jovens criadores de moda Inês Manuel Baptista, Filipe Cerejo, Cêlá, Francisco Pereira, Louis Appelmans e Flávia Brito passaram à final do concurso Salgue Novo da ModaLisboa, cujo vencedor é conhecido em março, foi hoje anunciado.

Os nomes dos seis finalistas foram anunciados hoje, nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, no final do desfile coletivo dos dez selecionados para a edição deste ano do concurso da ModaLisboa, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens 'designers' em início de carreira.

Inês Manuel Baptista apresentou "Catarse", uma coleção em que o preto, "por ser objetivo e neutro, permite o foco na construção", e o 'upcycling' [reaproveitamento criativo] das peles "sublinha o papel da roupa enquanto história e memória que sobrevive ao corpo e dele recebe a marca humana".