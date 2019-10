Actualidade

Cerca de 10.000 crianças em oito países do Mundo já participaram no MyMachine, um projeto criado há 10 anos para estimular a criatividade nas escolas e incentivar as crianças a construírem a sua máquina de sonho.

Dez anos depois de ter iniciado o MyMachine, Piet Grymonprez revelou hoje, em Óbidos, que "o projeto já envolveu 10 mil crianças e resultou na construção de 2.000 protótipos", a partir das máquinas de sonho desenhadas por crianças.

"Máquinas para limpar o quarto, fazer os trabalhos de casa, ir à lua ou afastar fantasmas" são alguns dos exemplos de "criativade" apontados hoje pelo cofundador do projeto que surgiu em Kortrijk (Bélgica), através da Universidade de Howest, e que em Portugal é desde 2014 desenvolvido pelo município de Óbidos.