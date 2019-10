Guiné-Bissau/Eleições

O candidato às presidenciais na Guiné-Bissau Domingos Simões Pereira recusou hoje qualquer envolvimento no tráfico de droga, considerando que as acusações de que é alvo pelos adversários visam apenas "perturbar o processo político e comprometer as eleições".

"Eu não pertenço a esse mundo, é-me completamente estranho", disse o candidato apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, no poder), em entrevista à agência Lusa em Lisboa, referindo que colabora com as instituições que lidam com esse problema.

Considerando que "o assunto da droga na Guiné-Bissau neste momento é um assunto de justiça", o candidato defendeu que é preciso "fazer menos barulho e permitir que a Polícia Judiciária faça o seu trabalho e apure os factos".